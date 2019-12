L’anno nuovo è per tradizione sinonimo di buoni propositi. Per raggiungere un benessere psicofisico ma anche e soprattutto per conquistare obiettivi in ambito lavorativo. “L’importante è essere perseveranti fino a quando il buon pensiero diventa realtà”, spiega Giuseppe Gambardella, di SpeedDate.it, il portale che offre il modo più veloce e divertente per incontrare gente nuova e tanti potenziali partner. “A partire dalla prodigiosa vision dell’imprenditore Richard Branson, che agli esordi degli anni Settanta del secolo scorso stilò la sua lista di consigli per arrivare al successo, l’importanza dei buoni propositi è indiscutibile”, commenta Roberto Sberna, general manager di AnimaSelect.it. Ecco, allora, in occasione dell’avvicinarsi del nuovo anno, i 10 consigli per conquistare nel 2020 i propri obiettivi.

Fonte