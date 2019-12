Un vademecum per l’utilizzo dei fuochi pirotecnici in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno 2020 è stato diffuso dalla Questura di Udine. Il documento contiene una serie di consigli rivolti alla cittadinanza per festeggiare l’arrivo del 2020 in sicurezza. Al primo posto, quello di utilizzare solo prodotti pirotecnici marcati CE, che ne garantiscono la sicurezza e di rivolgersi per l’acquisto soltanto da rivenditori autorizzati. Attenersi poi alle istruzioni d’uso riportate sul prodotto e non modificarlo e creare artifici artigianali.

La Questura rammenta che è sempre meglio utilizzare i fuochi all’aperto e consiglia di scegliere sempre il luogo idoneo, lontano da aree boschive e/o a rischio incendio, lontano da ospedali e ricoveri per animali e da luoghi affollati o dove si svolgono manifestazioni. I bambini vanno tenuti a distanza di sicurezza.

