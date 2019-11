ROMA – È un Fabio Capello a 360° quello che ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” parla del calcio italiano. In primo piano il duello scudetto tra Juventus e Inter. “Senza bel gioco o un’impostazione di un certo tipo, non si raggiungono i risultati. La cosa vera che si può vedere nella Juve, è che non ha i calciatori per un certo tipo di gioco. Sarri sta mettendo in campo i giocatori nelle posizioni in cui possono rendere di più e punta anche lui innanzitutto sui risultati. Conte ha preso l’Inter con una difesa votata per giocare su un certo livello e su questa base ha trovato ottimi risultati. L’intervento di De Ligt? Ormai in area di rigore devono legarsi le mani, non si può più avere equilibrio con le braccia aperte. Secondo me dipende dalla pericolosità del passaggio”.

“Milan ha paura, giocatori non all’altezza”

Inevitabile parlare del momento negativo del Milan. “Che la squadra sia in difficoltà, che i giocatori non siano di grandissimo livello lo sanno tutti, lo si vede. Ma quello che si vede maggiormente a San Siro è che giocano con paura, con timore e non stanno rendendo secondo il loro valore. Quando hanno il pallone fra i piedi non hanno la serenità per dare il meglio, penso a Paquetà. Pioli deve fare un lavoro psicologico. I problemi sono soprattutto nella testa, se non c’è personalità e tranquillità si fa fatica – prosegue -. Ci sono dei giocatori che hanno un certo valore, anche se ce ne sono pochi da Milan, ma hanno difficoltà a indossare questa maglia. Ci vorrebbe qualcuno, che in questo momento non vedo, un capitano che trasmetta dei valori, che ha ancora il Dna del vecchio Milan. La forza dell’allenatore è avere dei leader che fanno capire le idee di gioco, ma riescono soprattutto a creare un gruppo nel convincimento di fare qualcosa di più. Leao? Quello di ieri sera mi ha innervosito, deve pensare che c’è una fase di partecipazione al gioco e invece gioca solo con la palla fra i piedi. Deve cambiare e fare qualcosa di più”.

“Zaniolo più grande talento italiano”

Se il Milan piange, la Roma invece ride. I giallorossi sono terzi. “Ha giocatori di qualità come Dzeko e Kolarov, ha fatto un ottimo acquisto in difesa come Smalling, qualcuno aveva detto che è lento, tutto il contrario. Questa Roma è stata lavorata nella testa e quando una squadra segue l’allenatore e tutti ci mettono qualcosa di più, si raggiungono i risultati”. Capello torna poi su Zaniolo. “Sono un ammiratore di Zaniolo, dico che è il più grande talento che abbiamo in Italia. Forse ho dimenticato di aggiungere il nome di Kean quando ne ho parlato. Ho avuto giovani che si sono persi, anche Cassano ha fatto le ‘cassanate'”.

Capitolo razzismo

Anche nell’ultimo weekend si è parlato di razzismo sui campi italiani. “Abbiamo dato importanza a queste persone, nessuno ha avuto la forza di condannarli. Si sentono forti in gruppo e pecorelle quando non sono in gruppo. Per questo – aggiunge Capello – fanno vedere il loro osceno modo di pensare. La reazione di Balotelli è stata eccessiva sotto un certo aspetto, ma importante. Sotto questo punto di vista si parla poco, ma decisioni serie sono anche meno. Basterebbe fare come in Inghilterra, ci sono delle telecamere. Servono decisioni, non chiacchiere”.

“Più arbitraggi all’inglese”

E parlando dell’Inghilterra: “Vorrei più arbitraggi all’inglese. Ogni minimo contrasto, ogni minimo tocco, con la moviola diventano falli. Manca la continuità di gioco”. Chiusura su Allegri, accostato a Manchester United e Bayern Monaco. “Al Bayern sarebbe molto più facile vincere per la mentalità, i dirigenti sanno chi acquistare. Ma dato quello che è successo ad Ancelotti, non so se un allenatore italiano sia il benvenuto. Forse c’è qualcosa che non funziona nei rapporti italo-tedeschi. L’Inghilterra invece è affascinante, è un campionato che ti arricchisce. Fra Bayern e United, sposerei Manchester”.







