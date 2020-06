Un effetto permanente?

UN DIVORZIO, un trasloco o un lutto, e tutto lo stress che ne consegue, possono far ingrigire i nostri capelli. In un processo che finora veniva considerato inarrestabile. Eppure una speranza arriva oggi dai laboratori dei ricercatori della Columbia University che, in collaborazione con la University of Miami, hanno dimostrato come l’ingrigimento dei capelli potrebbe essere un fenomeno reversibile: una volta finito un periodo particolarmente stressante, i capelli grigi possono tornare al loro colore naturale. Lo studio è stato appena pubblicato sulla rivista pre-print bioRxiv.

Che la comparsa dei capelli bianchi, chiamata in gergo tecnico acromotrichia, possa essere causata da un trauma, dalla paura o da eventi di stress non è una novità. Ma finora la comunità scientifica riteneva che questo effetto fosse permanente: uno studio pubblicato su Nature lo scorso gennaio, per esempio, aveva dimostrato come il processo di invecchiamento dei peli (e perciò anche dei capelli) dovuto allo stress fosse dovuto a danni permanenti alle cellule staminali che rigenerano i pigmenti nei follicoli piliferi. “Per quanto riguarda il problema generale della canizie, ossia il progressivo imbianchimento dei nostri capelli e dei nostri peli, che tutti prima o poi sperimentiamo in un range che normalmente va dai 20 anni (canizie precoce) ai 50, ciò che sapevamo già è che si tratta di un problema in gran parte geneticamente predeterminato, e che può precipitare in momenti particolarmente stressanti della vita”, spiega Francesco Tassone, responsabile dell’ambulatorio di Tricologia del dipartimento di Dermatologia della Fondazione Policlinico A. Gemelli. “Dal punto di vista molecolare, era già stato dimostrato che questo processo fosse irreversibile nel topo, mentre il nuovo studio si pone l’obiettivo di dimostrare che nell’uomo lo stesso processo potrebbe essere, almeno in parte, reversibile”.



Il ritorno al colore naturale

In questo nuovo studio, infatti, i ricercatori hanno trovato le prove che i capelli grigi possono tornare al loro colore naturale una volta passato l’evento stressante. Per capirlo, i ricercatori hanno analizzato 400 campioni di capelli di 14 volontari, per studiare il ruolo della melanina e di altre proteine implicate nella pigmentazione. Servendosi poi di un’innovativa tecnica di imaging, sono riusciti a studiare i livelli dei pigmenti in diverse sezioni dei capelli, scoprendo che alcuni erano più grigi sulle punte piuttosto che sulle radici. Poiché i capelli crescono dalle radici, fanno notare i ricercatori, ciò significa che i capelli dei volontari erano diventati grigi in un preciso momento, e che poi erano tornati a crescere con il loro colore naturale.

Ma in vacanza…

Il team ha poi chiesto agli stessi volontari di rispondere ad alcune domande che permettessero di capire se avevano vissuto periodi di stress in passato. Dalle risposte, i ricercatori hanno potuto confermare la loro ipotesi, ossia che lo stress può effettivamente portare all’ingrigimento dei capelli e che la sua interruzione può consentire ai capelli di tornare al loro colore naturale: nello studio, per esempio, è emerso che in un partecipante il momento di una vacanza era coinciso con il ritorno dei suoi capelli al colore naturale.



Invertire il processo

“Attraverso complesse analisi molecolari dei follicoli piliferi di capelli e peli (compresi quelli della barba) e partendo dal presupposto che i nostri capelli si allungano in media di 1 cm al mese, i ricercatori hanno monitorato l’espressione delle proteine in oggetto nei campioni dei capelli, per diversi mesi, notando come, nel caso di capelli pieni di pigmento, eventi stressanti del paziente intercorsi nel periodo di studio portassero all’incanutimento di quel segmento specifico, mentre la fine del periodo stressogeno corrispondesse esattamente con la ripresa della pigmentazione”, spiega Tassone. Alla base di questo complesso meccanismo, chiarisce l’esperto, ci sarebbe un rimodellamento attivo delle vie metaboliche che riguardano soprattutto il metabolismo dei mitocondri, piuttosto che una perdita passiva di fattori pro-pigmentanti nel tempo.

Lo stress quotidiano

“L’incanutimento età-correlato, che prevede le esperienze stressanti nel corso della vita come fattore trigger, sembra essere naturalmente reversibile, perlomeno in un periodo di tempo limitato (fermo restando che intorno agli 80 anni, tutta la popolazione raggiunge circa il 100% di capelli bianchi)”, conclude Tassone. “Lo studio è molto interessante, in quanto potrebbe aprire una via per la ricerca di terapie più o meno specifiche, tese a ritardare o invertire il processo, che fino ad oggi sembrava inarrestabile, della canizie. Ulteriori studi potranno dirci se un utilizzo più o meno programmatico di integratori contenenti anti-ossidanti o molecole che promuovono il metabolismo dei melanociti e la sintesi dei melanosomi, potrebbero essere l’elisir per ritardare l’incanutimento dei nostri capelli. Per adesso sappiamo che lo stress quotidiano, a cui tutti siamo sempre più sottoposti, è da evitare, per un motivo in più!”