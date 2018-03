Anche Caparezza al Lucca Summer Festival: si allunga la lista dei grandi artisti che la prossima estate calcheranno il palco di piazza Napoleone.

Anche Caparezza prenderà parte al Lucca Summer Festival, la nota rassegna musicale italiana in programma il prossimo mese di giugno. Il noto rapper pugliese sarà ospite il 27 giugno in piazza Napoleone, dove darà il via alla sessione estiva del suo Prisoner 709 Tour.

Caparezza: Prisoner 709 parte da Lucca

L’ultimo album di Caparezza, Prisoner 709, arriva a distanza di cinque anni da Museica. La differenza dai precedenti lavori dell’artista è notevole: meno politico e più introspettivo, Prisoner 709 è il riassunto, anzi il racconto, di una profonda crisi personale vissuta dall’artista.

Nonostante le profonde differenze con gli album precedenti, l’ultimo lavoro discografico di Caparezza ha incassato il favore sia del pubblico che della critica facendo registrare un record di incassi per quanto riguarda le vendite e i concerti live del suo Prisoner 709 Tour, molte delle quali sold out.

Lucca Summer Festival 2018, il programma dei concerti

Il 23 giugno il Lucca Summer Festival aprirà i battenti con i Queens of The Stone Age, il gruppo di Josh Homme che scalderà gli animi con le canzoni tratte da Villains, candidato ai Grammy come disco rock dell’anno. Il 27 giugno, invece, sarà come detto il momento di Caparezza.

Il mese di luglio sarà inaugurato dagli Holliwood Vampires (7 luglio), e prenderà subito quota con Ringo Starr, sul palco del Lucca Summer Festival l’8 luglio. L’11 sarà tempo di un’altra punta di diamante, ossia Roger Waters. Il giorno successivo spazio al ritmo inconfondibile dei Gorillaz, mentre il 17 la scena sarà tutta per Nick Cave & The Bad Seeds.

Il 18 l’attesissimo ritorno in Italia di Lenny Kravitz anticipa la serata di James Taylor (20 luglio). Il gran finale in salsa pro e blues vede come protagonisti i King Crimson (25 luglio) e Marcus Miller e Norah Jones (26 luglio).

Questo il post pubblicato sulla pagina Facebook del Lucca Summer Festival per annunciare la partecipazione di Caparezza alla rassegna:

I biglietti per il concerto di Caparezza sono in vendita su TicketOne.it.