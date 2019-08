Da quando Raffaella Mennoia e Mario Serpa hanno iniziato a lanciarsi frecciatine a vicenda su Instagram è scoppiato un vero e proprio pandemonio fra i fan di Uomini e Donne fra chi ha capito una cosa e chi un’altra.

Come prevedibile, infatti, le frecciatine di Mario Serpa sono tutte senza destinatario ed i messaggi sono poco chiari, per questo motivo nessuno – ad eccezione delle sue fan – hanno capito che il messaggio che ha scritto sarebbe rivolto a tale Amedeo Venza, ex corteggiatore di Tina Cipollari di quando l’opinionista un paio d’anni fa, per scherzare, ha fatto arrivare un paio di uomini a corteggiarla.

Secondo la ricostruzione delle fan di Serpiko, l’emoji della rosa usata da Mario alluderebbe alle rose che portano i corteggiatori di Uomini e Donne, mentre Jack e Gianni sarebbero gli ipotetici ‘tronisti’ da corteggiare da Amedeo.



Nel dubbio Amedeo è stato davvero duro nei suoi confronti, mentre Gianni – preso alla sprovvista da Mario – ha scritto “Quando si parla o si scrive qualcosa il modo con cui lo si fa evidenzia molta frustrazione personale“.In chiusura Raffaella Mennoia che ha sentenziato: “I social sono pieni di vigliacchi“.