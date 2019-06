”L’autosospensione non basta”. I consiglieri del Csm coinvolti nella bufera che ha travolto il Consiglio e la magistratura italiana per effetto dell’inchiesta di Perugia ”dovrebbero dimettersi”. E’ quanto chiede il presidente dell’Associazione nazionale magistrati Pasquale Grasso in apertura del comitato direttivo centrale. ”Chi avesse davvero partecipato a un tale sviamento della funzione, uso volontariamente una locuzione poco impegnativa, non potrebbe essere un mio rappresentante nell’organo di autogoverno dei magistrati – ammonisce – Dovrebbe seriamente pensare alle dimissioni. L’autosospensione non basta”.

