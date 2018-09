Caos posti in aereo, Pupo canta e calma gli animi

Immagine d’archivio (Fotogramma)

Attimi di tensione su un volo Alitalia da Lamezia Terme a Roma, pieno di turisti francesi di ritorno da una vacanza a Pizzo Calabro, inferociti per un disguido della compagnia italiana riguardante diversi errori sui posti assegnati. Il problema ha provocato le crescenti proteste dei passeggeri francesi che hanno dovuto attendere la corretta attribuzione dei posti e il conseguente ritardo di circa un’ora con perdita di rispettive coincidenze. A quel punto la hostess, visto che le proteste non accennavano a placarsi, ha provato a chiedere a Pupo, che si trovava sull’aereo di ritorno a Roma dopo un concerto tenuto la sera prima a Vibo Valentia, di provare lui a calmare gli animi facendo ricorso alla sua simpatia.

Il cantante non se l’è fatto dire due volte: ha preso il microfono, quello con cui le hostess fanno gli annunci, si è presentato agli stupiti turisti, ha chiesto scusa spiegando che si trattava di un disguido che a lui non era mai accaduto in 45 anni di voli Alitalia, ha detto qualche battuta in francese (aiutato dalla compagna parigina Patricia) e poi ha intonato a cappella il suo evergreen ‘Su di noi’, invitando i passeggeri a rilassarsi e godersi il viaggio. Missione compiuta, tra risate, cori e conciliatorio applauso finale.