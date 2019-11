Serve un ”atto di maturità”, ora “è il momento dell’unità”, bisogna mettere da parte i ”personalismi” e guardare avanti per il bene della città. Roberto Fico, presidente della Camera, parla all’Adnkronos da tifoso azzurro. Anche lui è preoccupato della piega che sta prendendo il ‘calcio Napoli’. L’ammutinamento dei giocatori dopo il pareggio in Champions con il Salisburgo ha aperto una profonda ferita tra società e calciatori, gettando scompiglio nell’ambiente, con i tifosi in rivolta e la panchina di Carlo Ancelotti in bilico. Fico lancia un appello a tutti: ”Questo è il momento di restare uniti, per il bene della squadra e per il bene dei tifosi napoletani che tanto amano la loro squadra”.

Fonte