Non è bastata la rivolta sui social. “A seguito delle circostanze che nell’ultima puntata dell’’Isola dei famosi’ hanno coinvolto il concorrente Riccardo Fogli, Mediaset ha concordato l’uscita dal programma del capoprogetto Cristiana Farina e altri autori con effetto immediato“. Lo riferisce in una nota Mediaset. Nella puntata del 4 marzo dell”Isola dei Famosi’, Fabrizio Corona si era rivolto a Riccardo Fogli dandogli del “vecchio cornuto” e assicurandogli che lui avrebbe le prove di un tradimento della moglie del cantante. Un episodio che ha scatenato una vera e propria rivolta social: contro Corona in primis, ma anche contro il programma, i suoi autori, la conduttrice Alessia Marcuzzi e la rete che lo ha mandato in onda.

