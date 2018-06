Barcellona

Spiazzati per l’annuncio di Antoine Griezmann (“Resto all’Atletico Madrid”) ma anche furiosi per le modalità tecniche di questa comunicazione, visto che a produrre il video ‘La Decision’ dell’attaccante francese è stata la società di cui è presidente proprio Gerard Piqué. Non sono giorni semplici per i dirigenti del Barcellona e il caso dell’attaccante francese ha aperto una profonda crisi in casa azulgrana, con conseguenze inimmaginabili al momento. Il problema non è che il giocatore abbia rifiutato l’offerta del club catalano e abbia deciso di restare all’Atletico Madrid, ma che durante tutto il processo decisionale abbia lasciato ilin attesa, pienamente fiducioso che alla fine potesse arrivare ad una decisione positiva, mentre invece in gran segreto partecipava ad un gioco che ha deriso il club, spiega la stampa spagnola.

VIDEO ANNUNCIO GRIEZMANN PRODOTTO DA PIQUE’ – La cosa più incredibile per i vertici blaugrana è che – secondo quanto rivelato da ‘El Club de la Mitjanit’ di TV3 – a produrre il documentario ‘La Decision’, in cui Griezmann ha annunciato la sua permanenza all’Atletico, sia stata proprio la Kosmos Studios, casa di produzione di cui è presidente Gerard Piqué, con l’altro compagno Umtiti che ci ha scherzato su. “Imbarazzo Griezmann”, titola l’edizione odierna del quotidiano catalano ‘Sport’. “Griezmann provoca un terremoto nel Barcellona“, aggiunge ‘Marca’.

DIRIGENZA BARCELLONA INFURIATA E UMTITI RITWITTA – L’episodio non è piaciuto a molti membri della giunta del Barcellona, con il presidente Josep Maria Bartomeu in testa, particolarmente irritati per il modo in cui Piquè ha pubblicizzato l’evento sui social. “Un’altra maniera di vedere la vita del calciatore e i suoi dubbi per prendere la decisione più importante della sua carriera – si legge in un tweet di Gerard -. Grazie alla squadra di Kosmos Studios e in particolare a Griezmann per queste ultime settimane. Hai deciso di rimanere all’Atletico e spero che tu faccia una grande stagione”. La tensione è salita ulteriormente quando un altro giocatore del Barcellona, Samuel Umtiti, centrale del Barça, ha retwittato il video di Griezmann, suo compagno di nazionale, aggiungendo la scritta: “Mi mancano solo i popcorn”.