Qualche giorno fa Teresa Cilia, Mario Serpa e Deianira Marzano hanno pubblicato, più o meno velatamente, dei messaggi contro Raffaella Mennoia accusandola di manovrare le fila della trasmissione Uomini e Donne.

Dopo aver annunciato pubblicamente ‘grandi rivelazioni’, Teresa, Mario e Deianira sono completamente spariti dal radar e qualcuno ha ipotizzato una diffida nei loro confronti per cercare di tappargli la bocca.

La diffida – qualora fosse confermata – non sarebbe stata fatta né da Raffaella Mennoia e neanche da Maria De Filippi, ma pare da qualcuno di più importante (forse direttamente da Mediaset?).

Ad avvalorare la presunta ipotesi uno strano messaggio condiviso su Instagram sia da Teresa che da Deianira:

“Cari ragazzi, per una serie strana di contingenze avulse dai fatti per i quali ovviamente si è scatenata una bufera mediatica, non voglio momentaneamente aggiungere altre valutazioni di risposta sugli episodi che ben conoscete, ovviamente al vaglio del parere dei miei legali; tuttavia mi prometto a strettissimo giro di chiarire con i fatti e non con sterili prosopopee di marketing, la veridicità del mio lavoro e del rispetto verso di voi”.