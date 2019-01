Barbara d’Urso, durante la puntata odierna di Pomeriggio Cinque, si è collegata con la casa di Clara, una nonnetta di 90 anni che ha dichiarato di vivere al freddo e senza luce, costretta a stare chiusa in casa perché impossibilitata addirittura a prendere l’ascensore perché senza elettricità.

Il fatto è stato raccontato da Il Mattino che ha intervistato la signora Clara che si è detta disperata perché avrebbe preferito vivere in ospedale, piuttosto che tornare a casa sua:

“Io non volevo tornare a casa – ha raccontato – perché in ospedale potevo mangiare un brodo caldo e restare al sicuro. Non ho la luce da mesi e la sera vivo nel buio totale. Apro la porta d’ingresso solo per sfruttare la luce del pianerottolo e ogni tanto accendo qualche candela. Non riesco ad andare a fare la spesa perché vivo all’ultimo piano e non ho le chiavi dell’ascensore. Ma la cosa che mi fa più soffrire è la solitudine“.