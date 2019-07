Rtl 102.5, Power Hits Estate 2019: i cantanti e gli artisti nel cast del mega concerto all’Arena di Verona.

Anche quest’anno l’estate musicale italiana, orfana del Festivalbar, troverà nel Power Hits Estate di Rtl 102.5 il proprio evento clou. Il mega concerto organizzato dalla celebre radio andrà in scena il 9 settembre all’Arena di Verona, e proporrà molti dei tormentoni estivi del 2019.

Tantissimi i protagonisti che saliranno sul palco per farci ascoltare ancora una volta il loro pezzo, prima della premiazione che incoronerà il vero tormentone dell’estate. Scopriamo il cast completo e come vedere il concerto in televisione.

Rtl 102.5, Power Hits Estate 2019: cantanti e artisti

Sono due gli ospiti internazionali che saliranno sul palco del Power Hits: stiamo parlando dei OneRepublic, in rotazione con Rescue Me, e di Lewis Capaldi, autore della splendida ballata Someone You Loved.

Ma i protagonisti più attesi sono i grandi nomi della musica italiana. Tra i tanti, i favoritissimi Benji e Fede (Dove e quando), i Boomdabash con Alessandra Amoroso (Mambo salentino), J-Ax (Ostia Lido), Takagi e Ketra con Giusy Ferreri (Jambo).

Tra gli altri artisti annunciati ci sono anche: Achille Lauro (1969), Calcutta (Sorriso), Irama (Arrogante), Charlie Charles (Calipso), Coez (Domenica), Gigi D’Alessio (Domani vedrai), Dolcenera (Amaremare), Elisa x Carl Brave (Vivere tutte le vite), Elodie e Marracash (Margarita), Gazzelle (Polynesia), Ghali (Turbococco), The Kolors ed Elodie (Pensare male), Cristiano Malgioglio e Barbara D’Urso (Dolceamaro), Fabio Rovazzi (Senza pensieri), Thegiornalisti (Maradona y Pelé), Tiromancino (Vento del sud), Le Vibrazioni (L’amore mi fa male).

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/concerto-coriandoli-celebrazione-2527495/

Power Hits Estate: come vedere in tv il concerto dell’Arena di Verona

Il Power Hits verrà trasmesso come sempre in diretta e in radiovisione sul canale Rtl 102.5, 36 del digitale terrestre e 750 di Sky. Sarà inoltre possibile seguire il concerto sul sito rtl.it e sull’app gratuita.

Ricordiamo che oltre al premio Rtl 102.5 Power Hits Estate verranno consegnati anche il premio Rtl 102.5 Power Hits – Fimi, quello Rtl 102.5 Power Hits – Pmi e Rtl 102.5 Power Hits – Siae.

Il premio Power Hits estate verrà assegnato sommando la classifica dell’airplay fornita da EarOne e il voto degli ascoltatori di Rtl.

Di seguito il video di Non ti dico no, lo scorso anno brano protagonista del Power Hits:

