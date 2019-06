Battiti Live 2019: il cast, gli artisti, i cantanti protagonisti dell’evento musicale di questa estate. Ecco tutte le informazioni sui cinque appuntamenti pugliesi.

Circa settanta artisti per cinque location d’eccezione. Battiti Live, l’evento organizzato da Radionorba, è pronto a portare la grande musica italiana nelle località marittime più belle della Puglia.

Per cinque domeniche, alcuni dei nostri più grandi artisti si alterneranno sul palco per regalare momenti di grande spettacolo. Ecco il calendario delle tappe: il 30 giugno a Vieste (Foggia), il 7 luglio a Brindisi, il 14 luglio a Trani (BAT), il 21 luglio a Gallipoli (Lecce) e il 28 luglio a Bari.

Battiti Live 2019: quando va in onda in tv

I cinque appuntamenti, presentati da Alan Palmieri, direttore artistico di Radionorba, insieme alla ‘madrina’ Elisabetta Gregoraci, saranno trasmessi in televisione con cinque prime serate su Italia 1 a partire dal mese di luglio.

E a quanto pare saranno gli unici appuntamenti musicali di prestigio sulla televisione generalista in questa stagione. Un motivo in più per non perderseli. Ma chi saranno gli artisti coinvolti in questo grande evento? Scopriamolo insieme.

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/concerto-coriandoli-celebrazione-2527495/

Battiti Live 2019: i cantanti del cast

Anche quest’anno il cast di Battiti Live è davvero ricco di grandi nomi. Non manca davvero nessuno, a partire dal vincitore del Festival di Sanremo, Mahmood. Ma saranno anche altri i protagonisti già visti quest’anno sul palco dell’Ariston: da Il Volo ad Achille Lauro, dai Boomdabash a Federica Carta e Shade, passando per Francesco Renga, Loredana Bertè, Irama, Anna Tatangelo, Paola Turci, Nek ed Enrico Nigiotti.

Tanti i big della nostra musica pop che hanno aderito all’evento: Alessandra Amoroso, Fabrizio Moro, Takagi e Ketra, Giusy Ferreri, Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Baby K, Luca Carboni, i Maneskin, gli Stadio, Max Pezzali, Dolcenera, Cristiano Malgioglio, i Tiromancino, Le Vibrazioni, Annalisa, Bianca Atzei, i Modà, Levante, Francesco Gabbani, Sergio Sylvestre, i The Kolors, Elodie, Benji e Fede, Aiello, Emma Muscat e Biondo, Mamasita e Gabry Ponte.

Ma non mancheranno, ovviamente, tanti rappresentanti della nostra scena rap e trap: Anastasio, Gué Pequeno, Rocco Hunt, J-Ax, Tormento, Clementino, Jake La Furia, Emis Killa, Mondo Marcio, la Dark Polo Gang, Chadia Rodriguez, Luchè, Fred De Palma con Ana Mena, Vegas Jones e Mr. Rain con Martina Attili.

E poi sono state annunciate altre sorprese, come alcuni grandi nomi internazionali (LP, Ofenbach, Giant Rooks), e i due finalisti di Amici di Maria De Filippi, Alberto Urso e Giordana Angi. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Di seguito il video di Accanto a te di Alberto:

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/concerto-coriandoli-celebrazione-2527495/