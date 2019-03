Un fiume in festa. Si è disputata oggi la quarantaduesima edizione del Derby Remiero in un radioso anticipo di primavera sul Tevere. Come un anno fa è il Circolo Canottieri Roma ad aggiudicarsi la gara Assoluti, ottenendo così la prestigiosa Coppa d’Argento che viene custodita per un anno nella bacheca del club vincitore, e a imporsi anche nel Trofeo Perugini, dedicato agli equipaggi Master, e nella competizione riservata ai ragazzi Under 15. Un “triplete” giallorosso proprio nell’anno in cui il sodalizio presieduto da Massimo Veneziano celebra il Centenario. Nel 2020, toccherà invece il Circolo Canottieri Lazio guidato da Paolo Sbordoni tagliare il traguardo dei cent’anni.

Fonte