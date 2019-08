SZEGED (Ungheria) – Manfredi Rizza conquista il pass a cinque cerchi. Arriva dai Mondiali di Szeged (Ungheria) la prima carta olimpica della canoa azzurra per Tokyo 2020. A conquistarla è il pavese, quinto al fotofinish nella finale del K1 200 che assegnava cinque pass per i Giochi giapponesi. L’azzurro ha ottenuto la qualificazione ai danni dello svedese Petter Menning, superato per due centesimi. Salgono così a 96 gli azzurri qualificati per Tokyo 2020 (46 uomini, 50 donne) in 13 discipline differenti con quattro pass individuali.

Paramondiali, Farias d’argento

Esteban Gabriel Farias, invece, conquista la prima medaglia per l’Italia alla rassegna iridata di paracanoa in corso sempre a Szeged, in Ungheria. Sulle acque del bacino magiaro l’atleta della Canottieri Bissolati conquista l’argento (46.17) nel KL1 200 metri, staccando il pass per le Paralimpiadi di Tokyo 2020. Medaglia d’oro all’ungherese Pater Dal Kiss (45.42), bronzo al brasiliano Luis Carlos Da Silva (46.49).

“Una medaglia importantissima”

“È andata meglio di quanto mi aspettassi, le condizioni del campo gara non mi hanno agevolato, ma ho comunque fatto la mia migliore prestazione in assoluto. È una medaglia importantissima anche perché vale la qualificazione olimpica che era l’obiettivo principale. È stato un ottimo mondiale”, ha commentato il due volte campione iridato Farias. Nella finale del KL3 Amanda Embriaco conquista il secondo posto in 52.35 alle spalle della svedese Helene Ripa (51.03), terzo posto per la canadese Erica Scarff (51.36).