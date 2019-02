Sarà Alejandro González Iñárritu il presidente di Giuria del 72esimo Festival di Cannes, in programma sulla Croisette dal 14 al 25 maggio. “Cannes è un festival che per me è stato importante sin dall’inizio della mia carriera. Sono entusiasta di tornare quest’anno con l’immenso onore di presiedere la giuria. Il cinema scorre nelle vene del pianeta e questo festival ne è il suo cuore. Noi della giuria avremo il privilegio di assistere al nuovo ed eccellente lavoro di colleghi cineasti di tutto il mondo. Questa è al tempo stesso una delizia e una responsabilità, che assumeremo con passione e devozione”, ha dichiarato Iñárritu.

