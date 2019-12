“Tutti coloro che fanno uso di droghe pesanti hanno iniziato facendosi una canna. Voi cosa ne pensate della sentenza della cassazione sulla coltivazione della cannabis a casa?”. E’ il tweet pubblicato da Antonio Tajani dopo la sentenza della Cassazione sulla coltivazione di cannabis a casa. “La sentenza della Corte di Cassazione sulla ‘cannabis fai da te’ non mi è piaciuta -aggiunge Tajani in un video abbinato al cinguettio- soprattutto perché lancia un messaggio negativo ai giovani, come se fosse lecito e giusto farsi sempre una canna. In 25 anni di esperienza di volontariato in comunità di recupero di tossicodipendenti, parlando con genitori, giovani e meno giovani, ho saputo che tutti coloro che fanno uso di cocaina, di eroina, di acidi… hanno cominciato facendosi una canna”. “E’ ovvio che non tutti coloro che si fanno una canna poi fanno uso di altre sostanze, ma è molto pericoloso iniziare questo percorso, perché la cannabis fa male alla salute. Venticinque anni di esperienza mi spingono a mandare questo messaggio ai giovani che hanno l’età dei miei figli: è sbagliato usare la cannabis”.

Fonte