Filippo Nardi oggi è stato ospite da Santa Barbara da Cologno Monzese nello studio di Pomeriggio Cinque ma – a diretta domanda ‘Vuoi fare la macchina della verità?‘ – l’ex gieffino ha balbettato rifiutando.

“Non credo sia la sede giusta, ai miei cari dico ‘sì’ o ‘no’ e ci credono, basta questo. Non penso che sia una cosa da fare in pubblico, credo vada fatta in altre sedi”.

Ovviamente Barbara d’Urso l’ha bacchettato con eleganza come al suo solito, sottolineando come sia solo spettacolo.

“La macchina della verità si fa in TV, è spettacolo, noi facciamo spettacolo, tu fai spettacolo ed hai appena fatto L’Isola dei Famosi. Anzi, sei recidivo, dato che avevi fatto anche il Grande Fratello. Insomma, questo mondo ti piace, è spettacolo, sei un ragazzo intelligente e lo sai”.

Filippo Nardi a questo punto ha optato per lanciarle una proposta: l’analisi del capello. L’italo-britannico sarebbe infatti disposto a dare un capello per farlo analizzare, dimostrando così che non ha assunto droghe.

Qualche tiro di canna (dichiarati da Eva Henger) fatti due mesi fa, sono rintracciabili in un capello? Agli esperti l’ardua sentenza.