No, non sono dispetti

Come veterinaria esperta in comportamento vorrei soffermarmi su alcuni aspetti ai quali tengo particolarmente che riguardano il funzionamento della mente animale in una situazione di quarantena, una prolungata reclusione dentro le quattro mura domestiche. Chissà quante volte avrete pensato: “Ho poco tempo da dedicare a un animale, prendo il gatto che è meno impegnativo!”. Per false convinzioni come questa, cani e gatti vengono adottati e poi, per problemi di incompatibilità con i nostri numerosi impegni quotidiani, abbandonati al loro destino, passando interminabili giornate di quarantena forzata in attesa che i proprietari tornino a casa, nella speranza che abbiano ancora un briciolo di energia e attenzioni da dedicargli.

Purtroppo, tante persone sono convinte che sia sufficiente insegnare al cane a fare i bisogni sulla traversina o in balcone per non dover più neanche uscire in passeggiata. Nel passaggio dal cane al gatto la situazione si complica ancora. Sono ancora tanti quelli che si ostinano a pensare, pur disponendo di ettari di terreno in sicurezza intorno a casa, che ai gatti faccia bene la reclusione domestica per evitare inutili incidenti. E così, le mie giornate lavorative sono piene di visite in cui i proprietari mi riportano sconvolti alcuni comportamenti che non riescono ad inquadrare: gatti che fanno i propri bisogni in giro per casa rovinando mobili e distruggendo il parquet pur avendo una lettiera nuova e profumata! O ancora, cani che durante le lunghe ore d’assenza dei proprietari abbaiano, ululano (creando non pochi problemi con il vicinato) o distruggono cuscini e divani quasi come per dispetto.

Se diventano aggressivi

Un altro effetto della prolungata reclusione domestica può essere l’insorgenza del comportamento di aggressione improvviso anche nei confronti dello stesso proprietario. Questo non solo frantuma la fiducia reciproca, ma determina un grande sconforto in quanto il proprietario non si spiega un simile attacco dopo le “infinite attenzioni dedicate”.

I veterinari esperti in comportamento vengono contattati da persone che chiedono una risoluzione, se possibile rapida, di questo tipo di problemi. In tanti si rivolgono a me e ai colleghi chiedendo, come unico rimedio, la somministrazione di psicofarmaci per fare scomparire questi atteggiamenti indesiderati. Questa richiesta non mi sorprende più, in quanto espressione diretta di una società del “tutto e subito” che punta solo all’eliminazione del sintomo, come qualcosa che va messo a tacere.

Capire il sintomo, non cancellarlo

In accordo con la riflessione di Jung sul funzionamento della psiche umana, credo che anche per cani e gatti il sintomo serbi celato in se stesso un’inestimabile potenziale di guarigione; in quanto ci segnala il malessere e, allo stesso tempo, ci guida verso la comprensione del problema. Per questo cerco di aiutare i proprietari ad ascoltare il sintomo dei loro animali, valorizzandolo, come un momento di conoscenza reciproco. Il sintomo, ignorato o frainteso, si cronicizza fino a organizzarsi in forma psicopatologica. E’ su questo che dovremo riflettere. Il sintomo dà voce ad un disagio, non si tratta di “inutili comportamenti” o “dispetti”.

Stimoliamoli, piuttosto

Mai come in questo momento storico potrete comprendere quello che voglio trasmettervi. In tanti in questa fase di forzata reclusione hanno riportato sentimenti come tristezza, angoscia, incertezza profonda, disorientamento e rabbia. Anche i nostri pet, essendo dotati da una mente complessa, reagiscono allo stesso modo di fronte alle vite monotone che a volte gli riserviamo. Convinti di fare il loro bene, erroneamente, sostituiamo il loro mondo con una traversina per i loro bisogni o con una ciotola piena di un mangime “assai prelibato”, e così facendo li teniamo sotto una campana di vetro che desertifica la loro vitalità psichica. In questo modo, favoriamo l’insorgenza di emozioni come la tristezza, la rabbia, la noia e infine la demotivazione.

Ansia e depressione

Questa condizione emotiva, non di rado, esita in stati d’ansia generalizzata, attacchi di panico, e nei casi peggiori può portare alla depressione. Progressivamente, viene meno la spinta ad uscire (il mondo esterno viene percepito in termini minacciosi), e può subentrare obesità, passando tante ore a non fare proprio niente. Ma la realtà è che si è esaurita la spinta vitale. A questo punto l’animale diventa “bravo” agli occhi del proprietario. Per questo, vi invito ad andare oltre l’apparenza, indagando più in profondità provando, dopo due mesi di quarantena, a immedesimarvi con loro. Proprio ora che possiamo perché anche noi, per la prima volta, siamo stati privati delle relazioni sociali, di tanti aspetti del nostro ruolo (non potendo più svolgere come prima il nostro lavoro), perché siamo stati privati dal contatto con la natura e della possibilità di fare sport e liberare le giuste endorfine per poter sentirci felici.

Arricchire la loro vita

Quindi, la quarantena e le misure di distanziamento sociale, che stiamo inevitabilmente sopportando da alcuni mesi, mi auguro ci aiutino ad empatizzare con i pet. Spero infatti, in questo senso, che quanto stiamo vivendo ci possa essere d’aiuto nel determinare “un prima e un dopo” nella relazione con gli animali, almeno con quelli che ci stanno più vicino. Auspico che in tanti ripensino alla loro condizione, alla loro sofferenza, e possano prevedere per loro, una sorta di “fase due” che gli restituisca un minimo di libertà, arricchendo la loro vita, perché diventi degna di essere vissuta.

Medico Veterinario Esperto in Comportamento