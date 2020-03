Ogni anno in Italia si ammalano di tumore circa 800 ragazzi dai 15 ai 19 anni, oltre a 1.000-2.000 giovani adulti a seconda del limite d’età considerato. Una diagnosi che fa paura non solo alla persona che la riceve, ma anche a chi dice d’amarla: nel 53% dei casi la malattia e le cure hanno un impatto negativo sulle relazioni con gli altri, e nella metà dei casi la relazione sentimentale in corso si interrompe con la scoperta del cancro. Il dato è fra quelli emersi da uno studio su sessualità e adolescenza, pubblicato su ‘Pediatric Hematology and Oncology’ e condotto dal team Progetto Giovani dell’Istituto nazionale tumori (Int) di Milano, attivo dal 2011 presso il reparto di Pediatria dell’Irccs di via Venezian e sostenuto dall’Associazione Bianca Garavaglia Onlus.

