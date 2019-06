dall’inviato dell’AdnKronos Salute, Francesco Maggi

Per la prima volta nel tumore del pancreas una cura migliora la sopravvivenza, libera da progressione della malattia. Si chiama olaparib, l’inibitore dell’enzima Parp, e nei pazienti con mutazione dei geni Brca e/o Brca2 , i cosiddetti geni ‘Jolie’ dal nome dell’attrice che ha deciso di operarsi preventivamente, ha ridotto del 47% il rischio di progressione della malattia. A due anni, il 22,1% delle persone trattate con olaparib era libero da progressione di malattia (rispetto al 9,6% con placebo). Sono i dati principali dello studio internazionale di fase III Polo, presentati oggi in seduta plenaria al 55.esimo congresso Asco (American Society of Clinical Oncology) in corso a Chicago e pubblicati sul ‘New England Journal of Medicine’.

