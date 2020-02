Sono stati cancellati, o posticipati a data da destinarsi, i concerti del tour europeo di Francesco Renga: ecco il motivo.

I concerti del tour europeo di Francesco Renga sono stati annullati. Dopo qualche giorno d’incertezza, lo hanno comunicato gli stessi organizzatori, sottolineando come la cancellazione non sia dovuta a problemi dell’artista.

Nel comunicato ufficiale si parla di slittamento a data da destinarsi, ma i biglietti già acquistati per gli eventi non saranno validi per le nuove date. Un piccolo pasticcio che ha deluso molti fan del cantautore, già pronti a vederlo esibirsi in alcune delle location più suggestive del Vecchio Continente.

Francesco Renga: cancellati i concerti del tour europeo

I live, in programma nel mese di maggio, sono stati cancellati per motivi non dipendenti dall’artista. Lo hanno reso noto i circuiti internazionali, che hanno inviato una email ai fan in possesso del biglietto per spiegare le modalità del rimborso dei ticket già acqusitati.

La F&P Group ha emanato quindi questa comunicazione ufficiale: “A causa di motivi-tecnico organizzativi totalmente indipendenti dall’artista, il tour europeo di Francesco Regna è stato posticipato a data da destinarsi“.

Al momento però la data da destinarsi non è stata comunicata, e dunque si può parlare di vera e propria cancellazione delle date coinvolte, ovvero quella di Bruxelles del 13 maggio, di Parigi del 15 maggio, di Londra del 16 maggio e di Madrid del 18 maggio.



Francesco Renga si scusa per la comunicazione

Non è andata molto giù al cantautore bresciano questa cancellazione. O meglio, non gli è piaciuta la comunicazione dell’annullamento. Non a caso, sui social l’artista ha affermato: “Finalmente una comunicazione adeguata, spero si sia capito che la cosa non è dipesa da me. Sono molto dispiaciuto per tutti i disagi che questa cosa vi ha causato“.

A infastidire molto l’artista, che da poco ha duettato con Ermal Meta, era stato il fatto che solo pochi giorni fa, sui social, era stato lui stesso a dirsi entusiasta di poter portare la propria musica in giro per l’Europa. Un errore di comunicazione clamoroso che dall’entourage di un cantante così importante in pochi si sarebbero aspettati.

