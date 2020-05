“Ma chi è il pazzo sadico che ha deciso di mandare in onda in prima serata un film su una pandemia DURANTE UNA PANDEMIA? Cioè è come vedere ‘The Flight’ in aereo”. “Io credo che un palinsesto più scellerato, insensato e controproducente di quello di stasera di Canale 5 non sia mai stato realizzato in 66 anni di televisione. #Contagion”. Solo solo alcuni dei commenti che circolano sui social dopo la decisione di Canale 5 di mandare in onda ieri in prima serata ‘Contagion’, profetica pellicola di Steven Soderbergh del 2011 con Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet e Marion Cotillard.

