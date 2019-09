E’ Davide Caprili, fabbro di Savignano sul Rubicone (Forlì Cesena), il nuovo campione del mondo di forgiatura, con l’opera dal titolo ‘Quel gran genio del mio amico’, sul tema Genialità MDXIX per celebrare i 500 della morte di Leonardo da Vinci. E’ lui ad aggiudicarsi il titolo della 23esima della Biennale europea d’arte fabbrile che si è chiusa oggi a Stia (Arezzo). Edizione caratterizzata da quattro giorni di grandi eventi, con 300 fabbri provenienti da 21 Paesi di tutto il mondo e un grande successo di pubblico per la più antica rassegna mondiale di artigianato artistico sul ferro battuto. Soddisfazione per il successo della manifestazione per la presidente Maria Gemma Bendoni e l’intera Associazione d’Arte Fabbrile di Stia.

