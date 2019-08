Trecento fabbri provenienti da oltre venti Paesi di tutto il mondo si sfideranno a colpi di martello su dodici forge infuocate per quattro giorni, dall’alba a notte fonda, per il titolo di campione del mondo di forgiatura. Sarà questo uno degli eventi in programma a Stia (Arezzo) in occasione della 23ma Biennale europea d’arte fabbrile che, da giovedì 29 agosto a domenica 1 settembre, farà della cittadina casentinese la capitale internazionale del ferro battuto. Organizzata dall’associazione autonoma per la Biennale d’arte fabbrile, è la più tradizionale manifestazione sul ferro battuto che si tenga con regolare cadenza in Italia fin dal 1976 e la più antica delle mostre d’artigianato artistico del ferro forgiato che con continuità si tengono in tutto il mondo.

