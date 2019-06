Se partorisci a San Donà e Portogruaro, la Usl 4 ti regala due lettini e un ombrellone sulle spiagge di Bibione, Caorle, Jesolo ed Eraclea Mare. L’iniziativa nasce per difendere quei punti nascista che rischiano di chiudere se stanno sotto la soglia dei 500 parti l’anno.

“La promozione e annessa terapia – spiega La Nuova Venezia – si riferiscono ai reparti degli ospedali di San Donà e Portogruaro, quest’ultimo con un punto nascita che è stato insediato da un anno per arginare le fughe verso il Friuli. Oggi nei reparti di ginecologia e ostetricia i parti sono circa 500 all’anno per San Donà e 300 a Portogruaro. I numeri non sono dunque altissimi, ma il direttore generale dell’Usl 4, Carlo Bramezza, e il suo staff hanno pensato a questa nuova iniziativa che potrebbe convincere qualche mamma e papà a scegliere le strutture così organizzate da garantire anche l’accesso alle nostre spiagge con tutte le comodità del caso”.

Anche perché in alta stagione non è certo facile trovare un posto in spiaggia, ma chi partorirà a San Donà o Portogruaro non avrà pensieri perché il posto è gratis. “Nel momento della dimissione post-parto – continua La Nuova Venezia – alla mamma viene consegnato, se lo vuole, un “Beach pass” che le consente di utilizzare gratuitamente un ombrellone per 15 giorni, scegliendo se utilizzarlo nell’estate corrente o nell’estate 2020. Il progetto è nato dalla collaborazione tra Usl 4 e Unionmare Veneto, con il presidente Alessandro Berton, e il contributo della Banca San Biagio del Veneto Orientale. Lo slogan è: “Vieni a partorire nel Veneto Orientale e ti regaliamo il mare”. Obiettivo è, da una parte, invogliare a partorire tra il basso Piave e il Lemene e allo stesso tempo garantire un’organizzazione tale che il servizio comprenda anche i benefici del sole e l’elioterapia per mamma e bambino”.