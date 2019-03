Scacco al clan della paranza dei bambini, nel cuore di Napoli. La polizia di Napoli, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, questa mattina ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di undici persone, gravemente indiziate di associazione di tipo mafioso, omicidio, detenzione e porto illegale di armi, comuni e da guerra, e ricettazione. Tra gli arrestati ci sono anche i presunti autori dell’assassinio di una vittima innocente, il meccanico Luigi Galletta e mandati ed esecutore della deflagrazione di di un ordigno davanti a casa di u nloro rivale. L’indagine è stata coordinata dai pm John Woodcock, Francesco De Falco con il procuratore aggiunto Giuseppe Borrelli.



Il provvedimento cautelare, fa sapere la polizia, “prende in esame le condotte criminali di soggetti che, già pienamente organici al clan Sibillo, all’epoca della latitanza dei fratelli Emanuele e Pasquale Sibillo, che si resero latitanti dal 9 giugno 2015, sono poi assurti ad un rango apicale, quali referenti del clan, in seguito all’assassinio di Emanuele Sibillo, avvenuto il 2 luglio 2015, e all’arresto di Pasquale Sibillo, avvenuto il 4 novembre 2015”.

I killer di Luigi Galletta

Ci sono anche gli autori dell’assassinio di una vittima innocente, il meccanico Luigi Galletta, ammazzato dal clan Sibillo a 21 anni per avere detto no alla camorra, in particolare per essersi rifiutato di rivelare dove si nascondesse il cugino, affiliato al clan Buonerba, tra i destinatari delle misure cautelari eseguite oggi dalla Squadra Mobile della Questura di Napoli dopo indagini coordinate dal DDA (pm Woodcock, De Falco, Parascandolo). A tutti viene contestata l’associazione a delinquere di stampo camorristico. Si tratta di Antonio Napoletano, ritenuto esecutore materiale dell’omicidio (all’epoca era minorenne ed è stato già condannato per quei fatti, ndr) e di Ciro Contini (lontano parente di Edoardo Contini, elemento di spicco dell’omonimo clan), anche lui ritenuto esecutore materiale dell’assassinio di Galletta. L’ uomo venne prima picchiato e tre giorni, dopo l’ennesima richiesta di rivelare dove si trovasse il cugino ucciso a colpi di pistola nell’officina dove lavorava.

Bomba contro un rivale,individuati mandante e esecutore

Gennaro Buonerba, a capo dell’omonimo gruppo camorristico, già in carcere, e Massimo Amoroso, anche lui ritenuto affiliato ai Buonerba, secondo la DDA e la Polizia di Stato sarebbero, rispettivamente il mandante e l’esecutore materiale dell’esplosione di un ordigno, molto simile a una bomba a mano, fatta deflagrare nell’ottobre del 2015 davanti l’abitazione di un loro rivale, ritenuto affiliato ai Sibillo, Antonio Napoletano. Una esplosione particolarmente potente che danneggiò due negozi e non provocò vittime unicamente perchè quel giorno c’era una partita del Napoli e le strade erano deserte. Dopo la morte di Emanuele Sibillo e l’arresto del fratello Pasquale, a capeggiare la paranza erano Ciro Contini, Antonio Napoletano, Francesco Pio Corallo e Luca Capuano. Questi ultimi due vennero arrestati per avere chiesto il pizzo nella zona della Maddalena a Napoli, creando contrasti con il clan Mazzarella. Dopo il loro arresto, infatti, le estorsioni in quella zona passarono proprio ai Mazzarella i quali, per affermare la propria supremazia ai danni degli ambulanti extracomunitari retitenti spararono a scopo intimidatorio ferendo una bimba, figlia di un ambulante napoletano







