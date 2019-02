Il Gico del Nucleo di polizia economico-finanziaria Trieste e la squadra mobile di Venezia stanno eseguendo, dalle prime luci dell’alba “in provincia di Venezia, Casal di Principe (Caserta) e altre località, 50 misure di custodia cautelare personale per associazione a delinquere di stampo mafioso e vari gravi reati, nonché 11 provvedimenti di obblighi di dimora e di altro tipo disposti su richiesta della procura distrettuale della Repubblica di Venezia”. Lo fa sapere in una nota la stessa procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia – Direzione distrettuale antimafia.

