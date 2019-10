Quarantacinquenni lenti

Cammini lentamente? Probabilmente stai invecchiando un po’ più rapidamente. Non è un proverbio in voga tra i sempre più numerosi adepti della camminata veloce, è invece il risultato – in sintesi e semplificato, certo – di uno studio pubblicato su JAMA Network Open, e condotto dai ricercatori della Duke University King’s College di Londra sulla base dei dati raccolti dal Dunedin study, un ampio studio di popolazione che ha reclutato centinaia di uomini e donne nati nel 1972-1973 nella città di Dunedin in Nuova Zelanda. In particolare gli autori dell’articolo scientifico hanno analizzato le informazioni – test, analisi, misurazioni, risonanze e altro ancora – relative a 904 uomini e donne raccolte a partire dalla loro prima infanzia e fino ai 45 anni.

Ebbene, coloro che camminavano a passo lento erano gli stessi che mostravano più segni d’invecchiamento: lo stato di denti, polmoni e sistema immunitario di chi nella vita procede lento pede era peggiore insomma di quello riscontrato nei camminatori rapidi. “La cosa davvero sorprendente è che questo accade nelle persone di 45 anni, non nei pazienti geriatrici, che sono quelli che di solito vengono valutati in questo modo”, è stato il commento di Line J.H. Rasmussen, post-doc al Dipartimento di psicologia e neuroscienze della Duke University e primo autore della ricerca. Come dire che la notizia non è che il camminare veloci o lenti sia indicativo dello stato di salute, ma che lo sia già a 45 anni, quando siamo ancora decisamente (o comunque abbastanza) giovani.

Era tutto prevedibile, già a tre anni

A questo proposito, lo studio ha messo anche in luce che è possibile individuare chi sarà un camminatore veloce o lento sin dall’età prescolare. Andando infatti a valutare tutte le informazioni relative ai partecipanti i ricercatori hanno verificato che a tre anni i lenti e i rapidi facevano punteggi differenti ai test neurocognitivi che misurano capacità motorie, QI, comprensione del linguaggio, capacità di sopportare le frustrazioni e autocontrollo emotivo. La risonanza magnetica. L’ultima risonanza magnetica a cui sono stati sottoposti i reclutati dal Dunedin Study ha in qualche modo confermato tutto: alle immagini i camminatori più lenti tendevano ad avere un cervello un po’ più invecchiato di quello dei loro coetanei più veloci (volume cerebrale totale inferiore, un inferiore spessore corticale, ecc…).

I volti

E tanto per non farsi mancare niente i più lenti erano anche quelli che all’apparenza sembravano un po’ meno giovani degli altri, seppure loro coetanei.

La lentezza, un segnale problematico precoce

“I medici sanno che i camminatori lenti tra settanta e ottanta anni tendono a morire prima dei camminatori veloci “, ha detto Terrie E. Moffitt, professore di Psicologia all’università Nannerl O. Keohane e di Sviluppo sociale alla Duke University King’s College e autore senior della pubblicazione. “Ma questo studio – ha precisato – ha preso in esame il periodo che va dall’età prescolare alla mezza età scoprendo che una camminata lenta è un segno problematico decenni prima della vecchiaia”.

La camminata come una spia

La ricerca, in sostanza, dice che già nella prima infanzia attraverso semplici test neurocognitivi si possono cogliere i segni della tendenza a invecchiare un po’ più rapidamente, fisicamente e non solo. E soprattutto suggerisce che la velocità di deambulazione è un indicatore semplice e poco costoso del benessere nel corso dell’età adulta. Un indicatore precoce, che funziona già a 45 anni. E anche un indicatore poco costoso che secondo gli autori si potrebbe includere tra i parametri normalmente valutati nel corso dei regolari controlli medici. Se a 45 anni sai che invecchi un po’ più rapidamente magari puoi rallentare la velocità del tuo declino. Non il tuo passo, ça va sans dire.