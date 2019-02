GELO intenso, neve e temperature che raggiungono anche i meno 20 gradi sotto lo zero. È la situazione meteo degli Stati Uniti che in questi giorni è colpita da una delle numerose tempeste invernali. Cosa fare con questo? Restare chiusi in casa o uscire a fare una? Proprio per rispondere a queste domande alcuni esperti americani sono stati interpellati dai media. Anche se non è sempre piacevole, affrontare il gelo e fare una camminata ha dei vantaggi. È bene quindi sforzarsi di uscire anche per una passeggiata veloce, possibilmente in natura. Questo, dicono gli esperti, migliorerebbe le funzioni immunitarie e avrebbe un effetto positivo sul nostrooltre a non alterare il ritmo naturale sonno-veglia.

“La tendenza a restarsene al chiuso quando fa freddo è naturale – osserva John Sharp, psichiatra specialista del ‘disturbo affettivo stagionale’ (Sad) al Beth-Israel Deaconess Center di Boston – ma non è una buona ricetta per sentirsi meglio. Troppa poca luce del sole produce stress, influisce sul benessere psico-fisico e ci rende più pessimisti e affaticati”.

E allora ecco alcune ragioni per alzarsi dal divano e sfidare il gelo. La luce naturale del giorno fa salire i livelli di serotonina, l’ormone della felicità che si abbassa sempre durante l’inverno, e così il benessere aumenta. È utile, quindi, approfittare di quei pochi momenti in cui il sole splende nel cielo durante le giornate invernali. Già diversi studi hanno evidenziato come proprio la cosiddetta terapia della luce sia in grado di aiutare contro la depressione stagionale. E ancora, stare all’aria aperta contribuisce alla produzione di vitamina D, rafforza l’assorbimento del calcio, combatte le infiammazioni e potenzia il sistema immunitario. Bastano solo 10 minuti all’aria aperta per godere di questi benefici.

Inoltre, uno studio condotto dall’Università del Michigan ha osservato come camminare porta a un potenziamento della memoria del 20%. I partecipanti allo studio avevano fatto una passeggiata in un grande orto botanico sia in estate sia con temperature inferiori allo zero. E, in entrambi i casi, si sono osservati benefici sulla memoria. Altre ricerche hanno dimostrato che camminare, anche quando fa freddo, riduce la produzione degli ormoni dello stress e migliora l’attività del sistema immunitario. Si tratta di risultati simili a quando si pratica la meditazione mindfulness, osservano gli esperti.