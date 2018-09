CAMMINARE di più per mantenersi in buona salute. Un consiglio particolarmente valido per le donne dopo la menopausa. Infatti, in un nuovo studio, appena pubblicato sul Journal of the American College of Cardiology: Heart Failure, un team di ricercatori dell’Università di Buffalo ha dimostrato che l’attività fisica, e in particolar modo la camminata, potrebbe ridurre significativamente nelle donne tra i 50 e gli 80 anni di età il rischio di insufficienza cardiaca, o scompenso cardiaco, una sindrome che si manifesta quando il cuore non è in grado di pompare sangue in maniera sufficiente a rispondere alle esigenze dell’organismo

• L’INSUFFICIENZA CARDIACA

Secondo il nuovo studio fare attività fisica potrebbe prevenire il rischio di sviluppare due sottotipi di insufficienza cardiaca: quella definita insufficienza cardiaca con frazione di eiezione ridotta, che ha solitamente una prognosi peggiore e si verifica in genere nei soggetti che hanno precedentemente avuto un attacco di cuore. E quella con frazione di eiezione conservata, che è più comune negli anziani, specialmente nelle donne, con pressione alta o diabete. “In quest’ultimo caso, il muscolo cardiaco si consuma e diventa una pompa inefficiente, anche se non in modo così grave come avviene nella frazione di eiezione ridotta”, precisa l’autore principale dello studio, Michael LaMonte, epidemiologo dell’Università di Buffalo.

• LO STUDIO

Nella ricerca, gli scienziati hanno esaminato le informazioni relative all’attività fisica di 137.303 donne dai 50 ai 79 anni di età, partecipanti alla Women’s Health Initiative (WHI), uno studio statunitense del National Institute of Health cominciato nei primi anni ’90 che ha prodotto importanti risultati sui principali problemi di salute che causano morte e malattie nelle donne in postmenopausa. Di queste, il team si è concentrato su un sottogruppo di 35.272 donne che soffriva di scompenso cardiaco, sia con frazione di eiezione ridotta che conservata.

• I RISULTATI

Dalle analisi è emerso che l’incidenza dell’insufficienza cardiaca era inferiore all’aumentare dell’attività fisica, in termini di tempo: per ogni 30-45 minuti in più di attività fisica al giorno è stata associata, in media, a una riduzione del rischio del 9%, con l’8% per insufficienza cardiaca con frazione di eiezione conservata e il 10% per insufficienza cardiaca con frazione di eiezione ridotta. Ciò suggerisce, raccontano i ricercatori, che non è l’intensità dell’esercizio fisico bensì il tempo che gli si dedica che può aiutare a prevenire questa sindrome. “La scoperta che camminare di più ha un’azione protettiva contro l’insufficienza cardiaca e suoi sottotipi è particolarmente importante, in quanto la camminata è di gran lunga l’attività più svolta dagli anziani”, conclude l’autore. “Poiché questa sindrome è molto più comune dopo i 60 anni e il suo trattamento è molto costoso, la possibilità di prevenirne lo sviluppo promuovendo l’attività fisica potrebbe avere un impatto importante sull’intero carico di questa malattia in una società che invecchia sempre di più”.