Andrea Camilleri come Ferdinando Pessoa, Porto Empedocle come Lisbona, la via Roma, cuore della “vera Vigata” come il bar “A Brasileira”. La città marinara che ha dato i natali al “papà” del commissario Montalbano, renderà omaggio alla memoria dello scrittore “riportandolo”, anche se sotto forma di statua, nella sua città, “la vera Vigata“, come spesso ripeteva l’autore scomparso a metà luglio. Qui, in via Roma, seduto al tavolino di un bar, sarà collocata una scultura della sua figura mentre beve una birra e fuma una sigaretta. Un momento di relax che lo scrittore si concedeva ogni volta che tornava nella sua Porto Empedocle. Un’immagine che ricorda la statua di Fernando Pessoa, seduto al caffè “A Brasileira” di Lisbona, negli anni divenuta una vera e propria attrazione turistica.

Fonte