Camila Cabello ha parlato per la prima volta di Shawn Mendes al magazine Variety dopo la pubblicazione di queste foto, che confermerebbero la loro relazione.

La cantante ha dichiarato che in questo momento si è “aperta all’amore” e che è “innamorata” e che conosce Shawn Mendes da “molto tempo”.

Solo qualche settimana fa, Camila aveva dichiarato su Shawn:

“Posso dire che è così raro incontrare qualcuno come lui in questo settore. In questo ambiente è davvero molto complicato trovare una persona così vera e bella e mi sento come se Shawn fosse quella persona per me. Mi fido davvero di lui, e non importa il livello di successo che raggiunge la sua carriera, lui resta così normale. Questo è così raro e prezioso in un settore come il nostro. Uscire con qualcuno, passare del tempo con una persona e non ti interessa che è ‘Shawn Mendes’. Non so se mi capite. In quei momenti io e lui siamo solo persone e questo è certamente una cosa nostra, una cosa preziosa”.