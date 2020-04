Camila Cabello ha detto più volte di ammirare Beyoncé e di essere una fan della sua musica e l’ha dimostrato in questi giorni, con una cover di Listen. La fidanzatina di Shawn Mendes ha pubblicato un video mentre canta l’iconico brano di Queen B in bagno ed ha svelato che ultimamente si esercita con Listen nelle sue lezioni di canto.

Il risultato a me sembra gradevole, ovviamente lontano anni luce dall’originale (ma vogliamo parlare della perfezione che era B Day? A mio avviso uno dei 10 album puttanpop più belli degli anni 00).

camila cantando listen de Beyonce. THATS IT. THATS THE TWEET pic.twitter.com/Z7A9e9xvvz

— lautaro (@cabelloflex) April 13, 2020