Cameron Dallas ha deciso di iniziare il 2019 nel migliore dei modi… con un bell’arresto.



Il noto youtuber è finito in carcere dopo aver picchiato e rotto il naso ad un uomo che stava infastidendo lui e i suoi amici. L’uomo ha chiamato la Polizia, che ha arrestato Cameron.

Dallas ha passato poche ore in carcere, visto che ha pagato subito la cauzione, fissata a 5.000$.

camerondallas on instagram:

“Unfortunately sometimes in life you find yourself in a situation where you have to protect yourself and the people you care about, have a safe and happy new year, 2019 is going to be an amazing one.” pic.twitter.com/6qrjnJEZ11

— Cameron Dallas Italy (@ItaCamDallas) 1 gennaio 2019