Il noto makeup artist americano Cole Carrigan ieri sera ha lanciato un’accusa pesante a Cameron Dallas. Il truccatore ha pubblicato un video nel quale dice che Cameron gli avrebbe lanciato addosso dell’acqua perché è un omofobo ubriaco. Nella clip si vede l’influencer californiano che rimane fermo e non prova nemmeno a difendersi.

“Così ieri sera a una festa ero fuori a parlare della mia attività insieme ad alcune persone, quando Cameron Dallas è arrivato e mi ha gettato la sua bottiglia d’acqua addosso senza nessun motivo. L’unica ragione è che è uno str*nzo ubriaco e omofobo. Non tollero questo schifo[…] Cameron Dallas è rimasto spiazzato quando l’ho registrato. Siamo nel 2019, se sei omofobo e te la prendi con le persoen che stanno bene con il proprio orientamento sessuale, allora sei spazzatura”.

Mi chiedo come mai Cameron sia rimasto appoggiato al bancone con quella strana espressione e quello sguardo perso, senza dire una sola parola. Speriamo ci dia la sua versione dei fatti, voglio sperare che ci sia un motivo valido dietro a questo gesto assurdo.

so last night at a party i was outside talking to people minding my own business when @camerondallas decides to comes up to me and throw his water bottle all over me for absolutely no reason other than being a homophobic drunk asshole. i won’t tolerate that shit. pic.twitter.com/SXNNwgCajM — cole (@ColeCarrigann) 5 maggio 2019

i have too much respect for myself to be silent about a situation that needs to be brought to everyone’s attention — cole (@ColeCarrigann) 5 maggio 2019

Cameron Dallas purposefully threw a water bottle at gay make up artist Cole Carrigan yesterday for no reason. The make up artist claims that he did it because he’s homophobic. pic.twitter.com/ie7OLeFwoC — Pop Alarms 🚨 (@PopAlarms) 5 maggio 2019