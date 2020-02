Nei prossimi giorni i dati sulle persone colpite dal coronavirus in Italia si abbasseranno o resteranno stabili dopo giorni di crescita a ritmo sostenuto. Il cambiamento non sarà però dovuto, probabilmente e purtroppo, a una diminuzione della circolazione del virus ma a un nuovo sistema di calcolo dei casi. Dal ministero alla Salute hanno già anticipato in via informale alle Regioni quanto poi ieri mattina è stato in parte spiegato da Giuseppe Ippolito dello Spallanzani durante un incontro con la stampa estera del ministro alla Salute, Roberto Speranza e da quello degli Esteri, Luigi Di Maio. «In Italia — ha detto Ippolito — si sta lavorando affinché vengano comunicati solo i casi di nuovo coronavirus clinicamente rilevanti», cioè quelli che hanno sintomi importanti. Negli altri Paesi del mondo, ha spiegato l’infettivologo, si fa così: «Coloro che risultano positivi ai tamponi fatti per qualsiasi altro motivo, andranno in una lista separata ma comunque estremamente importante per la definizione della situazione epidemiologica».

L’idea del ministero è quindi quella di non comunicare più agli organismi internazionali che fanno i conti dell’epidemia tutti i casi asintomatici, cioè di persone che sono positive al tampone ma non hanno alcun problema di salute. Questi contagiati rappresentano tra il 40 e il 50% dei tutti i casi segnalati in questo momento. Salvo rare eccezioni vengono seguiti a casa loro e non possono uscire finché non hanno un tampone positivo perché potrebbero comunque essere contagiosi. Su 650 casi comunicati ieri, 284 sono in isolamento domiciliare perché appunto in gran parte non hanno sintomi. E anche tra i 45 guariti ci sono certamente persone che non hanno mai avuto problemi.

Bisognerà vedere se il metodo di conteggio sarà cambiato anche retrospettivamente, cioè per i casi di questi giorni oppure no. La seconda strada è stata usata in Cina, che però ha modificato le rilevazioni al rialzo. Comunque anche quel Paese non comunica gli asintomatici. L’operazione in Italia potrebbe provocare polemiche nel momento in cui si osserverà un cambiamento dei numeri che non corrisponde a un diverso andamento dell’epidemia. L’intervento potrebbe avere un impatto ridotto se verrà rispettata la circolare del ministero con il parere del Consiglio superiore di sanità che chiede di non fare tamponi a chi è asintomatico.

Da giorni del resto si segnala che testare chi non ha febbre o problemi respiratori non ha senso, soprattutto nelle aree più colpite. Ieri anche l’assessore al Welfare della Lombardia, la Regione che ha fatto di gran lunga più tamponi di tutti anche perché ha più casi, Giulio Gallera ha ripetuto il concetto. Giusto il giorno dopo che ai vertici della task force regionale è stata fatta una serie di tamponi sulle persone senza sintomi per il caso della collaboratrice del governatore Fontana infettata dal coronavirus.