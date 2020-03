CAMAIORE (LUCCA) – Un nuovo dramma nel dramma di una famiglia distrutta. Il corpo di Larisa Smolyak, la 49enne ucraina uccisa dal figlio Andriy Bocksan, 29 anni, mercoledì scorso nella propria abitazione di Camaiore, non può essere riportato in patria perché la famiglia non ha i soldi per il rientro della salma.

Il fratello della vittima, Yuriy Smolyak, 42 anni, che abita a Fano (Pesaro), aveva chiesto aiuto alle istituzioni per il rimpatrio della salma ma per adesso il corpo rimane in Italia.

Smolyak è stata colpita dal figlio con 40 coltellate il 4 marzo in seguito a una lite. Tra madre e figlio i rapporti erano tesi da tempo. Il giovane viveva assieme alla madre, invalida agli arti inferiori e per questo motivo aveva una pensione di invalidità.

“Le prime coltellate sono state quelle vitali – dice la dottoressa – ed hanno interessato il collo, poi una volta senza vita, il ragazzo ha proseguito a colpire la mamma nelle altre parti del corpo. La donna presentava delle ferite lacero contuse anche in testa per essere stata colpita presumibilmente con un posacenere, che l’avrebbe stordita, ma la morte è stata causata sicuramente dalle coltellate”.





