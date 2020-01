Non si è presentato alle attività del mattino e, intorno a mezzogiorno, qualcuno è entrato nella sua stanza per chiamarlo. È stato trovato morto nel suo letto un tunisino che si trovava al Centro per i rimpatri di Pian del Lago, a Caltanissetta. Il prefetto di Caltanissetta, Mimma Di Stani, è stata immeditamente informata di quanto accaduto. Un medico legale è arrivato nella struttura e, dai primi rilievi, sembrerebbe che il tunisino sia morto per cause naturali. La procura, però, ha disposto l’autopsia. “Per accertare le esatte cause del decesso”, spiega il procuratore capo Amedeo Bertone.

Nel primo pomeriggio, quando la notizia era ormai stata diffusa in tutto il centro, c’è stata una rivolta degli stranieri. Alcuni hanno cercatro di dare fuoco ad alcuni materassi. La polizia e i militari dell’esercito in servizio di vigilanza al centro sono dovuti intervenire per riportare la calma. Non sono stati registrati feriti e danni. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. “Attualmente si sta cercando di assicurare l’agibilità dei padiglioni interessati dall’incendio”, fanno sapere dalla questura.

Secondo quanto riferisce la polizia il tunisino era stato colpito da due provvedimenti di espulsione e di trattenimento, emessi rispettivamente dal prefetto e dal questore di un’altra provincia, lo scorso 10 gennaio, giorno in cui era stato scarcerato e trasferito al centro di Caltanissetta. L’uomo nella serata di ieri era andato a letto regolarmente, spiegano dalla questura di Caltanissetta, e stamattina è stato trovato morto da personale della cooperativa che gestisce la struttura.