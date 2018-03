Gli agenti della Californa Highway Patrol stanno utilizzando degli autobus esca per cercare di localizzare le persone che continuano a colpire le navette di Apple e Google dirette verso i rispettivi campus.

Nelle ultime settimane, diverse navette in cui viaggiano i dipendenti di Apple e Google sono state attaccate da quella che sembra essere una vera e propria banda organizzata. Il tutto avviene nel tragitto tra San Francisco e Cupertino, lì dove si trovano i due campus. In pratica, icriminali si appostano lungo la strada e iniziano a gettare oggetti contro i finestrini delle navette. Fortunatamente, ad oggi nessun dipendente è rimasto ferito.

La polizia locale sta indagando sull’accaduto, ma non ci sono ancora sospettati. L’unica pista è che negli ultimi mesi sono aumentate le proteste dei cittadini di San Francisco per l’aumento dei prezzi delle case. In pratica, visto che molti lavoratori delle aziende tech decidono di vivere a San Francisco, i loro stipendi e le tante richieste consentono agli agenti immobiliari di gonfiare i prezzi delle abitazioni. I dipendenti possono vivere a San Francisco anche grazie a queste opzioni offerte dalle varie aziende, che consentono di raggiungere comodamente il luogo di lavoro con delle apposite navette.

Per questo motivo, in alcune zone di San Francisco c’è un risentimento generale nei confronti delle società tecnologiche che hanno causato l’aumento dei costi delle case e degli affitti.

Per cercare di acciuffare i colpevoli, la Californa Highway Patrol, in collaborazione con l’FBI, sta facendo partire dei veri e propri autobus esca sotto copertura. E’ stata anche offerta una ricompensa di 10.000 dollari per chi fornisce informazioni utili. Ad oggi, si contano circa 20 attacchi contro le navette Apple e Google.