Milano per Gaber: edizione speciale della rassegna per gli 80 anni dalla nascita di Giorgio Gaber.

Tutto pronto per l’edizione speciale di Milano per Gaber. La manifestazione più importante organizzata a livello nazionale dalla Fondazione prenderà il via il 26 aprile al Piccolo Teatro di Milano e sarà incentrata sul ricordo dell’artista nell’anno in cui avrebbe compiuto 80 anni.

Tra gli ospiti d’onore della manifestazione ci saranno Paolo Conte e Cesare Cremonini. Ecco tutti i dettagli sul calendario degli incontri.

Giorgio Gaber, Milano per Gaber: il calendario

Si partirà il 26 aprile alle ore 19 con un incontro speciale con Paolo Conte, che dialogherà con Massimo Bernardini, mentre il giorno dopo toccherà alle 15 a Cesare Cremonini, che sarà intervistato da Marinella Venegoni.

Il terzo appuntamento della manifestazione al Piccolo Teatro Strehler sarà Lo stallo, uno spettacolo di teatro-canzone che ha preso vita dopo la scomparsa dell’artista, scritto dal suo storico collaboratore Sandro Luporini. A interpretarlo ci saranno David e Chiara Riondino.

Contemporaneamente, al Piccolo Teatro Studio Melato saranno protagonisti i Coma Cose, intervistati da Lorenzo Luporini il 26 aprile, e Willie Peyote il giorno dopo. Domenica 28 aprile invece Elio incontrerà il pubblico in vista della sua esibizione ne Il grigio del prossimo autunno.

Un’ulteriore manifestazione, Gaber e Guccini: onestà e coraggio, si terrà il 9 maggio alle 20.30 all’auditorium di Palazzo Pirelli. Un omaggio a due grandi artisti e amici, evento promosso con la collaborazione della Regione Lombardia.

Milano per Gaber: i biglietti

I biglietti per tutti gli eventi di Milano per Gaber in programma al Piccolo Teatro Strehler e al Piccolo Teatro Studio Melato sono in vendita dal 27 febbraio sul sito piccoloteatro.org.

Ulteriori informazioni su tutti gli eventi in calendario nell’ambito della manifestazione Milano per Gaber sono disponibili sul sito giorgiogaber.it.

Di seguito il video di Destra-sinistra di Giorgio Gaber:

