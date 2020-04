Le migliori canzoni di Calcutta: da Oroscopo ad Orgasmo, i brani che hanno maggiormente caratterizzato la carriera musicale del cantautore di Latina.

Calcutta ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica nel 2009. Edoardo d’Erme – questo il suo vero nome – si insedia nella scena musica underground quando aveva 17 anni.

In quegli anni, l’artista si è ritrovato ad esibirsi in bar e locali della provincia: poi, qualche anno dopo, decide di formare il duo musicale, che si chiamava Calcutta.

Sappiamo, però, che si è separato dal suo compagno di avventure e, da allora, è riuscito ad ottenere un successo – su base nazionale – a partire dal 2015. Di grande risonanza, il suo album Mainstream. Scopriamo insieme i 5 migliori brani del cantautore di Latina.

Calcutta, le canzoni più amate

Partiamo con Oroscopo, brano che ha realizzato insieme al duo Takagi & Ketra. Risale al 2016.

Il video di Oroscopo:

La canzone è stata scritta in concomitanza alla nascita del primo figlio del frontman dei Pop X, Davide Panizza, nonché grande amico del cantautore latino.

Passiamo, poi, a Gaetano, singolo del 2015, che ritroviamo nell’album Mainstream.

Il video di Gaetano:

Si tratta di un brano criptico, malinconico ed evocativo, in pieno stile indie. Una canzone che è stata inserita da Rolling Stone nella lista dei brani più intensi e belli del millennio.

C’è, poi, Frosinone, estratta dall’album Mainstream. Nel video, vediamo il cantautore che canta, in maniera pacata e tranquilla, suonando la tastiera. Si muove pacatamente per le vie della città.

Il video di Frosinone:

Calcutta, Cosa Mi Manchi a Fare e Orgasmo



La canzone è sentimentale e, delicatamente indie, anche se – in alcuni versi – dimostra una violenza, certamente metaforica, che viene smorzata dai versi d’amore.

Il video di Cosa Mi Manchi a Fare:

Infine, citiamo Orgasmo, estratto dall’album Evergreen del 2017, che rappresenta il terzo album in studio del cantautore.

Il video di Orgasmo:

Francesco Lettieri ha diretto il videoclip. Il regista ha diretto diversi video per Calcutta.

Molto spesso l’autore affronta la tematica dell’orgasmo, nei suoi testi e – in questa – diventa tema centrale. Un uomo e una donna si cercano, in un paesaggio desolato, per perdersi o trovarsi.