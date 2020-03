Cosa fare in questi giorni se si è costretti a casa per via dell’emergenza Coronavirus? Semplice: scrivere una canzone. Lo hanno fatto ad esempio Tommaso Paradiso e Calcutta in diretta sui propri account Instagram. Ovviamente, a distanza, ognuno dalla propria abitazione.

I due cantautori simbolo dell’Itpop, amici anche nella vita privata, hanno iniziato a scrivere un nuovo pezzo riguardante proprio questo stato di emergenza e la speranza di tornare alla vita di tutti i giorni. Ecco cosa ne è ventuno fuori.

Tommaso Paradiso e Calcutta: una nuova canzone in diretta su Instagram

“Si sta bene a casa“, ha dichiarato l’ex Thegiornalisti, “Io riesco a fare le cose meglio a casa, riesco a scrivere meglio a casa che in un bar“. Proprio per questo, Paradiso ha proposto al proprio ‘compagno di merenda’ di scrivere insieme una canzone, in diretta Instagram.

“Potremmo fare qualcosa che ha a che fare con la speranza di rifiorire tutti insieme“, ha detto Paradiso, sottolineando però di non voler cadere sul banale. E la proposta è stata colta al volo da D’Erme: “Possiamo parlare del ministro Speranza. Io inizierei così“.



Calcutta

Calcutta e Tommaso Paradiso: una canzone per la speranza

Il primo verso del nuovo brano è nato così: “Caro ministro Speranza, sono a casa che guardo la tv“. Su suggerimento del cantautore di Latina, è stato però trasformato in: “Guardo il ministro Speranza, a casa dentro la tv“. Un incipit che sa davvero di tormentone Itpop dei prossimi mesi.

I due artisti per ora non hanno concluso il brano, rimandando la stesura della fine del pezzo a questo pomeriggio alle 6 e mezza. Non resta che aspettare ancora qualche ora. E intanto ci rivediamo la diretta pubblicata dai due artisti ieri: