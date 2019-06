Calcutta, Evergreen… E altre canzoni: il nuovo album del cantautore di Latina, una ristampa con alcuni brani inediti.

Altra sorpresa da parte di Calcutta. Dopo aver rilasciato due nuovi singoli, è ora pronto a distribuire nei negozi una nuova versione del suo ultimo album, Evergreen.

S’intitola Evergreen… E altre canzoni, ed è in uscita il 28 giugno. Si tratta di un doppio disco che riprende ovviamente le canzoni della tracklist di Evergreen, ma contiene anche alcuni inediti. Ecco tutti i dettagli su questa nuova mossa discografica.

Calcutta: Evergreen… E altre canzoni

In questa nuova versione del disco capolavoro di Calcutta è presente l’intero album Evergreen, con un altro disco che includerà alcune canzoni inedite. Tra queste, ovviamente, gli ultimi due singoli: Due punti e Sorriso (Milano Dateo).

Con tutta probabilità ci saranno anche altre sorprese all’interno del secondo disco della ristampa. Per il momento però il cantautore non le ha ancora svelate. Scopriremo probabilmente qualcosa in più nel corso delle prossime settimane.

Di seguito il video di Sorriso (Milano Dateo):

I ‘classici’ di Evergreen

Terzo e finora ultimo album di Calcutta, Evergreen è un disco ricco di canzoni che hanno spopolato tra i fan. A partire dai quattro singoli: Orgasmo, Pesto, Paracetamolo e Kiwi.

Dalla critica è stato accolto come una sorta di capolavoro della nostra epoca. Il motivo è semplice: si tratta di un album che ha anticipato le tendenze della musica pop degli anni che stiamo vivendo oggi. Non a caso una rivista di grande prestigio come Rolling Stone, lo ha valutato con cinque stelle su cinque.

E tutto sommato l’importanza del disco non è stata sopravvalutata. Se oggi Calcutta è un vero Big della nostra musica lo deve, ancor più che all’esplosione con Mainstream, a questo album della conferma, che gli ha aperto le porte a un pubblico davvero di portata nazionale.