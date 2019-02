Tutto pronto all’andata degli ottavi di finale di Champions league, con la Juventus impegnata al ‘Wanda Metropolitano’, lo stadio dell’Atletico Madrid. E anche se quella bianconera è una delle tifoserie più numerose d’Italia in Puglia ci sarà sicuramente chi sosterrà gli spagnoli.

Non (tanto) per antipatia nei confronti dei campioni d’Italia, quanto perché nell’organigramma dei ‘colchoneros’ compare anche una salentina. Si chiama Maria Teresa Chirivì, ha 37 anni, è di Salve e oggi è una delle responsabili dell”academia’, il rinato settore giovanile della squadra. Come riportato dalla Gazzetta dello sport che ha tracciato il profilo degli italiani impegnati nella struttura madrilena, Chirivì ha lasciato la Puglia giovanissima e ha frequentato l’università nella capitale spagnola per poi cominciare un lungo percorso all’interno del club allenato da Diego Simeone.

Prima è stata impegnata nel settore marketing e comunicazione, poi in quello protocollo e recentemente, con Emilio Gutierrez, è a capo del lato dedicato ai giovani calciatori, con importanti progetti in tutto il mondo che riscuotono grande successo e partecipazione.