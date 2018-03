– Pronostici ribaltati. Al termine di tre giornate ricche di gol e partite decise dai rigori, il 47° Trofeo Beppe Viola, uno dei più importanti tornei Under 17 a livello europeo, ha le sue semifinaliste. Chievo Verona, Sampdoria, Bologna e Torino conquistano il passaggio del turno ai danni di formazioni sulla carta favorite per la vittoria.

Clamorosa la contemporanea eliminazione di Atalanta, campione in carica, e Partizan Belgrado, finalista dello scorso anno. Nel caso dei nerazzurri è stata decisiva la vittoria ai rigori della Sampdoria nello scontro diretto che ha regalato ai blucerchiati il vantaggio in caso di arrivo a pari punti. Consapevoli della vittoria 2-0 dei ragazzi di David Alessi contro la Rappresentativa delle Lega Nazionale Dilettanti, l’Atalanta ha pareggiato 0-0 contro la Lazio in un match che valeva solo per il secondo posto. Discorso simile per il Partizan, sconfitto nettamente 3-1 dal Napoli, dopo aver visto il Chievo trionfare 2-0 sull’Arco, la squadra di casa. Merito agli azzurri di aver messo il massimo impegno per prendersi i tre punti, chiudendo al secondo posto.

Tra le grandi deluse del torneo non si può non citare la Roma a cui sarebbe bastata una vittoria contro i danesi del Brondby per scavalcare il Bologna e passare in semifinale. Sotto 1-0 per il gol di Mikkel Eslund, i giallorossi sono riusciti a pareggiare a un minuto dalla fine grazie alla meravigliosa punizione di Andrea Silipo ma nel recupero non hanno mai spaventato il portiere dei danesi Jonathan Fischer. Episodio spiacevole dopo i tempi regolamentari con la Roma che si è rifiutata di battere i calci di rigore, inutili ai fini del passaggio del turno ma previsti dal regolamento. A fare festa quindi è il Bologna che ha superato 3-0 la Rappresentativa della Lega Pro.

L’unica squadra che riesce a mantenere le previsioni è il Torino, favorita nel girone B insieme al Milan di Simone Baldo. I granata vincono 3-1 la gara contro la Rappresentativa del Trentino e raggiungono proprio i rossoneri a 5 punti ma, approfittando del vantaggio guadagnato con i calci di rigore, volano in semifinale. A questo punto, i ragazzi di Marco Sesia sono i favoriti per la vittoria finale ma, visti i risultati di oggi, non si può più dare nulla per scontato.