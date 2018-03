Il 47° Trofeo Beppe Viola, uno dei più importanti tornei Under 17 in Europa, ha le sue finaliste. Bologna e Torino vincono, sotto un diluvio, le gare con Sampdoria e Chievo Verona dopo due partite molto tattiche, dominate dalle difese e con poche occasioni importanti. Nella prima semifinale gli spunti migliori sono di Jonathan Adusa, esterno offensivo del Bologna, tra i pochi a impegnare seriamente il portiere della Samp, Matteo Raspa. Dagli undici metri subito un errore per parte, poi solo gol fino alla parata di Thomas Fantoni sul tiro di Francesco Orlando, uno dei migliori nel girone di qualificazione dei blucerchiati. Stesso copione ma finale differente per la seconda semifinale che si apre con un bel destro di Rovaglia del Chievo Verona ma non regala particolari emozioni fino al 38′, quando il portiere dei gialloblu, Elia Caprile, è decisivo sul colpo di testa di Matteo Del Bianco.

Nella ripresa il Chievo spinge di più ma alla fine è il Torino a passare in vantaggio con una punizione potente di Niccolò Moreo, bomber dei granata in campionato, che non era mai riuscito a segnare durante il girone di qualificazione. Inevitabilmente delusi, i ragazzi di Mandelli attaccano senza sosta arrivando anche a sfiorare il pareggio ma Gabriel Anyimah, entrato dopo il gol di Moreo, spreca davanti a Luca Trombini. Il Torino si conferma squadra solida e grande favorita per la vittoria del torneo che manca ai granata dal 1993. Ancora più lontano l’ultimo successo del Bologna, targato 1978. Martedì prossimo, diretta dalle 18 su Repubblica Tv Sport, scopriremo chi riuscirà a rompere questo lungo digiuno.