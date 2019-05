(di Emanuele Rizzi) – “La posizione dell’European Leagues sui programmi di Uefa ed Eca è già stata espressa pubblicamente. Non sembravano buone le modifiche apportate nel 2016, alcuni giorni prima dell’arrivo di Ceferin, sia nella forma che nella sostanza, e anche le modifiche adottate per il periodo 2021-2024 sembrano sbagliate, nella forma e nella sostanza. Poi a partire dal 2024 tutto quello di cui si è parlato “sotto” il tavolo tra i funzionari dell’Eca e della Uefa è terribile, e non si conoscono gli effetti che ci potrebbero essere sul calcio europeo”. E’ l’opinione espressa da Javier Tebas, presidente della Liga spagnola ed European Leagues Board Member, in una intervista all’Adnkronos, a pochi giorni dall’incontro delle Leghe Europee a Madrid, sulla posizione che verrà presa nei confronti dell’Eca e della Uefa in particolare sull’ipotesi di una nuova Champions League.

